بحث تعزيز التعاون بين جامعة آل البيت والسفارة الإسبانية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت بالوكالة الدكتور بسام المحاسنة وسفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة ميغيل دي لوكاس، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والسفارة الإسبانية في عمان.



واستعرض الدكتور المحاسنة، خلال الزيارة التي قام بها السفير للجامعة، برامج الجامعة والتخصصات النوعية التي تقدمها وتطلعاتها وخططها المستقبلية، التي تهدف إلى استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم، معربًا عن استعداد الجامعة لزيادة سبل التعاون كافة مع الجامعات في مملكة إسبانيا من خلال برامج متخصصة لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية؛ بهدف إكساب الطرفين الخبرات اللازمة، وتجسيد هذا التعاون من خلال إبرام المزيد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم، لما يخدم الطرفين مستقبلاً.

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