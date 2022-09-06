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الثلاثاء، 06-09-2022 08:27 م

بحث تعزيز الشراكة بين بلدية عجلون والمعهد الجمهوري الدولي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل المعهد الجمهوري الدولي سُبل تعزيز الشراكة الحقيقية والتشبيك مع المنظمات المانحة والداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الزغول ضرورة إشراك مدراء المديريات والدوائر بالبلدية بدورات وورشات عمل لتأهيلهم في مجال عملهم ما ينعكس إيجابا على مستوى أدائهم في إعداد الخطة الإستراتيجية للبلدية للقيام بدورها التنموي إلى جانب الدور الخدمي.

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