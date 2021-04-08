الخميس 08-04-2021
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بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

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الخميس، 08-04-2021 12:57 ص

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس المكتب التمثيلي الأردني لدى فلسطين السفير محمد أبو وندي الأربعاء، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
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وأكدا خلال اجتماع جرى بمقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية بمدينة رام الله، عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة تذليل العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

 




 

 


 

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