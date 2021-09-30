بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وباكستان

الوكيل الاخباري - بحث مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الخميس، مع السفير الباكستاني لدى المملكة سجاد علي خان، آليات تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وآفاقها المستقبلية ودور مجتمع الأعمال بهذا الخصوص.



وقال رئيس الجمعية، حمدي الطباع، إن علاقات البلدين الاقتصادية أقل من الطموحات، ما يتطلب العمل على تكثيف الجهود لتعزيزها، من خلال تأسيس مجلس أعمال أردني - باكستاني مشترك بين الجمعية وإحدى المؤسسات الباكستانية النظيرة، مشددا على ضرورة وجود استثمارات وصناعات مشتركة.

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