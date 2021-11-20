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السبت، 20-11-2021 05:31 م

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

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الوكيل الاخباري - استقبلت غرفة صناعة الأردن، وفداً من شركات هولندية، بتنظيم من وحدة خدمات الصادرات الصناعية في الغرفة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان صادر عن الغرفة، اليوم السبت، إن المبادرة تستكمل التعاون الوطيد مع شركاء الغرفة من هولندا والذي بدأ قبل بضعة أعوام، مؤكداً وجود فرصة لمزيد من الإنجازات لزيادة قدرات الأردن التصديرية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال توسيع قاعدة الصادرات الوطنية.

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