بحث تفاصيل تزويد لبنان بالغاز المصري في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يزور وفد وزاري لبناني الأردن، الثلاثاء، لبحث التفاصيل المتعلقة بتزويد لبنان بالغاز من مصر عبر الأراضي الأردنية والسورية.

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وتناقش جولة المباحثات المشتركة الإجراءات الخاصة بتسريع وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا استنادا إلى ما اتفق عليه في اجتماع عقد الشهر الماضي للإسهام في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة في لبنان والهادفة إلى تعزيز استقرار الدولة اللبنانية.



الوفد اللبناني، زار مؤخرا القاهرة، حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات مشتركة عقدت في القاهرة علي مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ومسؤولين تنفيذيين من الجانبين.



وأشار إلى أن المباحثات مع فياض جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيهما.



رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال زيارته لبنان الخميس الماضي: "لن نتأخر بما لدينا من إمكانيات في الاستجابة لتلبية احتياجات لبنان"، موضحا أنه بحث مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي "سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري ليساعد في معالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان".



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