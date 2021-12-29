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الأربعاء، 29-12-2021 08:32 م

بحث تكثيف حملات ضبط التسول في السوق المركزي وإنشاء مكتب داخله قريباً

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الوكيل الاخباري - بحث اجتماع، عقد الأربعاء، في السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان، عمليات التسول خاصة للأحداث داخل السوق وشكاوى المواطنين منها، وذلك بحضور متصرف القويسمة وممثلين عن مديرية الامن العام وأمانة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية وتجار الخضار والفواكه.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات داخل السوق مع وضع خطة محكمة لإدامتها، وبحث إقامة مكتب دائم لمكافحة التسول داخل السوق لتسهيل المهام للغاية حيث ستقوم أمانة عمان بتجهيزه وتأثيثه.


وأشار ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه يتم تنظيم ثلاث حملات أسبوعيا على السوق للحد من عمليات التسول فيما تعكف الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات الشريكة على استدامتها.

 




 

 


 

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