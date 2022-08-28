بحث تمكين ذوي الإعاقة من الوصول لمرافق وخدمات مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الاخباري-

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بحث رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير مرعد بن رعد بن زيد، مع مدير عام مجموعة المطار الدولية نيكولا كلود، الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير ترتيبات تيسيرية لازمة وسبل إمكانية الوصول الواجب توفرها لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول لمرافق وخدمات مطار الملكة علياء الدولي.وشدد الأمير مرعد على أهمية تضافر الجهود بهدف تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة المطار الدولية، مشيرا إلى أن إدراك كل جهة لطبيعة التزاماتها، ووضعها الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات، يعد حجر الزاوية والخطوة الصحيحة الضرورية لإنجاح هذه التجربة الرائدة التي ستجعل من الأردن نموذجاً يحتذى به إقليميا ودوليا.وأكد على أهمية تطبيق أحدث الممارسات العالمية والتقنيات التكنولوجية، لتوفير أسس تأهيل المباني والمرافق التابعة للمجموعة وتيسير سبل استخدامها، لافتا النظر إلى أن كودة متطلبات البناء الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تعد إنجازاً وطنياً يعكس أحدث المعايير والممارسات الفضلى في مجال التهيئة البيئية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المرافق العامة والوصول إلى ما تقدمه من خدمات.واستعرض الطرفان ترتيبات إمكانية الوصول المتاحة في المجموعة في الوقت الراهن والخطط التنفيذية المطروحة لتطويرها خلال المرحلة القادمة، كما أبدى المجلس استعداده التام لتقديم الدعم الفني للكوادر المتخصصة بالتهيئة في المجموعة الى جانب توافق الطرفان على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في كافة مرافق المطار (الأجهزة الأمنية، والجمارك، وشركات المناولة التي تقدم خدمات الحجز على خطوط الطيران وخدمات مختلفة للمسافرين.. إلخ)، و بما فيهم الكوادر العاملة ضمن المجموعة حول اتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة