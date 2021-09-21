بحث تنفيذ برامج توعوية بين اليرموك والأمن العام

الوكيل الاخباري - بحث عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد خلف ذيابات، خلال لقائه الاثنين، ممثلين عن مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام، تنفيذ برامج توعية لتعزيز المصلحة الوطنية، وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعة.



وأكد ذيابات دعم الجامعة لكافة الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال المركز لتحصين المجتمع والحفاظ على استقراره، وتوجيه الشباب نحو خدمة وطنهم وأمتهم بعيدا عن دعوات التطرف الفكري الهادفة لهدم قيم الوسطية والاعتدال.

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