بحث ربط المنطقة اللوجستية في الشونة مع أريحا الفلسطينية

الوكيل الإخباري - عقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اجتماعا مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة السبت.

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ويأتي الاجتماع لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها في مدينة الشونة وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية في فلسطين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تسهيل نقل البضائع بين البلدين.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تناول اللقاء تطوير قوائم (A وB) من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث، وإقامة معارض لكل طرف في بلد الطرف الآخر، حيث أعربت علي عن الرغبة بإقامة معرض أردني خلال أشهر في مدينة رام الله.