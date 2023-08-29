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الثلاثاء، 29-08-2023 07:09 م

بحث زيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة من قطر

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الوكيل الاخباري- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، زيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة من دولة قطر والمسموح للطلبة القطريين الدراسة فيها.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء محافظة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وفدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية ضم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور خالد عبدالله العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، الدكتور عبدالله حمد فطيس، والملحق الثقافي القطري في المملكة حمد بن عبد الله آل محمود الشريف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وناقشا توقيع البرنامج التنفيذي السادس للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي للاتفاق الثقافي بين الأردن وقطر، وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعات الأردنية والقطرية.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، ومديرة وحدة شؤون الطلبة الوافدين رناد نوفل.

 




 

 


 

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