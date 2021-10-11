بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد والسفير الماليزي في عمان داتوك جيليد بن كوميندينج، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.



وأكد مساد، لدى استقباله السفير الماليزي، حرص اليرموك على تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للطلبة الماليزيين الدارسين فيها ولاسيما أنهم من الطلبة المتميزين بالتزامهم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة ومستواهم الأكاديمي خصوصا في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.

اضافة اعلان