بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة الأردنية ومؤسسة التايمز للتعليم العالي



الوكيل الاخباري - التقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مدير المعرفة الرئيسي في مؤسسة التايمز للتعليم العالي "فيل باتي" ومدير المؤسسة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "ونك دافيس"، بهدف بحث مزيد من سبل التعاون الممكنة بين الجامعة والمؤسسة.



وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إمكانية استضافة الجامعة لقمّة الجامعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 2024 لتكون هذه الخطوة بمثابة أول فعالية تقيمها مؤسسة التايمز للتعليم العالي في الأردن.

اضافة اعلان