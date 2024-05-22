الأربعاء 22-05-2024
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بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

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الأربعاء، 22-05-2024 02:30 م

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

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الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة وفدا من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ضم كل من الدكتور رافييل مونوز والدكتورة نارقيزا لودقيت، حيث تم بحث آفاق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين، وسبل تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بينهما.

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وأكد سمارة حرص "اليرموك" على توطيد تعاونها مع مختلف الجامعات الدولية المرموقة بما ينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية في الجامعة وعلى مستوى طلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، لافتا إلى أن اليرموك تضم كفاءات علمية من مختلف التخصصات القادرين على التعاون والتشبيك مع الباحثين من مختلف الجامعات الدولية وذلك لإجراء البحوث والمشاريع العلمية المشتركة في الحقول العلمية والبحثية المتنوعة. 


وأشار إلى أن التعاون مع جامعة أمريكية متميزة كجامعة "فلوريدا" من شأنه أن يتيح الفرصة لكلا الجامعتين لتبادل الخبرات والمعارف خاصة في مجال تطوير الخطط الدراسية لمختلف التخصصات، وتطوير المساقات وجعلها مواكبة للتغيرات والمستجدات الحديثة في مجالها، لاسيما وأنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين تهدف إلى توفير فرص تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين الطرفين، وإقامة الندوات ووش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


ولفت سمارة إلى إمكانية التعاون بين الجامعتين في مجال التدريس المشترك للمساقات عن بُعد COILالذي يتيح الفرصة لأعضاء الهيئة التدريسية من "اليرموك" و "فلوريدا" للتدريس المشترك للمساقات التي تطرحها كلا الجامعتين، مؤكدا استعداد اليرموك ممثلة بمركز اللغات فيها لاستقبال طلبة "فلوريدا" الراغبين بتعلم اللغة العربية وذلك ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يطرحه المركز ويحظى بسمعة أكاديمية متميزة على المستوى الدولي.


 




 

 


 

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