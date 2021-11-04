بحث سبل توسعة آفاق التعاون بين الأردن وإيرلندا

الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، وزير الخارجية ووزير الدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر تويتر إن الصفدي سيبحث سبل توسعة آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية.
يلتقي بعد قليل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi وزير الخارجية ووزير الدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني @simoncoveney لبحث سبل توسعة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية.— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 4, 2021
🇮🇪 🇯🇴 #الأردن#إيرلندا@dfatirl pic.twitter.com/kaseXogUXA