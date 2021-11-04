الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 10:48 ص

بحث سبل توسعة آفاق التعاون بين الأردن وإيرلندا

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، وزير الخارجية ووزير الدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر تويتر إن الصفدي سيبحث سبل توسعة آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية.

 


 




 

 


 

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