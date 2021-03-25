بحث سيناريوهات عودة طلبة الجامعات للمرحلة السريرية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس عقد اليوم اجتماعا لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية الست التي تدرس تخصصات الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والتمريض وبحضور جميع عمداء الكليات المعنية.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع السيناريوهات المحتملة لعودة طلبة المرحلة السريرية في هذه التخصصات الى التعليم الوجاهي والتدريب السريري في الحرم الجامعي في مواعيد محددة خاصة للطلبة المتوقع تخرجهم هذا العام بحيث لايحدث أي تأخير في تخرجهم، وسيتم الإعلان عن هذه الترتيبات والمواعيد بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس التعليم العالي خلال الأسبوع القادم.



من جهة أخرى أضافت الوزارة أنه لاصحة لما تناقلته بعض الصحف والمواقع الالكترونية أن أحد السيناريوهات المطروحة هو إعادة طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان للسنة كاملة مؤكدة بأن هذا السيناريو لم يتم طرحه أصلا للمناقشة.

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