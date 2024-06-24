الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

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الإثنين، 24-06-2024 04:33 م

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال جولة تفقدية لقناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية، ضرورة متابعة عمليات تزويد المزارعين بالمياه وضمان وصولها لمزارعهم.

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وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الإثنين، استمع الحيصة خلال الجولة إلى ممثلي ائتلاف جمعيات مستخدمي المياه ضمن مشروع الـ18 كلم، كما تم استعراض الخطط التنفيذية والموازنة المائية، وبحث الإجراءات الضامنة لتزويد الوحدات الزراعية بالاحتياجات المائية المطلوبة، واحتياجات مزارع النخيل في هذه الفترة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة.

 

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