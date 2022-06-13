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الإثنين، 13-06-2022 01:59 م

بحث فرص زيادة أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية من الكويت

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، خلال استقباله في مكتبه الملحقين الصحي والمالي في السفارة الكويتية الدكتور علي العنزي وبدر الحربي، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال السياحة العلاجية، وفرص زيادة أعداد المرضى الوافدين من الكويت.

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وأشار الشبول إلى دور وزارة الصحة في الاهتمام بالسياحة العلاجية من الناحية الإشرافية والرقابية والترويجية.


كما جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة الدكتور سليمان عمارين، إطلاع الضيفين على الإمكانات المتميزة التي يمتلكها القطاع الطبي الأردني العام والخاص.

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