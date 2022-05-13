الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كشف نتائج التحقيقات الأولية بجريمة "إعدام" شيرين أبو عاقلة

الصفدي: نصر على وقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى

الملك يحذر من تكرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية

تأدية صلاة الجنازة على الرئيس الإماراتي الراحل

320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي

انتهاء لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل

إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الجمعة، 13-05-2022 11:11 م

بحث مجالات التشاركية بين بلدية عجلون والمبادرة النسوية الأورومتوسطية

748921f9-مبنى-بلدية-عجلون-التي-يواجه-مجلسها-جملة-تحديات-_


الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول خلال استقباله وفداً من مشروع مدد 2 (المبادرة النسوية الأورومتوسطية) آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

اضافة اعلان


وأكد الزغول خلال اللقاء، بحضور مديرة وحدة التنمية المهندسة ألفت الصمادي أهمية تعزيز التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة والمراكز المعنية بتشغيل الفتيات كمركز تطوير الأعمال الذي يسعى إلى خلق مشروعات تنموية من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.


وأشار الزغول إلى ضرورة التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة لتمكين المرأة بهدف تدريب عدد من سيدات المجتمع المحلي لتطوير وصقل مهارات المتدربات الأمر الذي من شأنه تحفيزهن لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، داعياَ الجهات الداعمة إلى تقديم منح لإقامة مشاريع تنموية تساهم بتحسين دخل الأسر بعد تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.


وقال مدير مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، إن المركز يسعى لتعزيز مفهوم الريادة والابداع بهدف إيجاد مشروعات تنموية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة المسح الميداني لدراسة احتياجات المجتمعات المحلية والذي يأتي ضمن الخطة الشمولية لتنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة.


وبين حجازي، أن المركز يقدم سلسلة خدمات تمكِّن الفتيات من إقامة وإنشاء مشاريع تنموية إنتاجية في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم دعم لتأسيس هذه المشروعات من خلال التعاون البناء بين جميع الجهات الداعمة للحد من مشاكل الفقر والبطالة خاصة في المناطق التي تصنف بجيوب فقر من خلال دعم ثقافة التشغيل الذاتي.


بدورها، قالت ممثلة مشروع مدد 2 انصاف دعاس " اننا نسعى إلى تدريب 400 مشاركه من سيدات المجتمع المحلي في عجلون بهدف اكسابهن المعرفة والمهارات وتطوير الذات" مؤكدة ضرورة تأمين البلدية مبنى ليكون مقراً لتنفيذ الأنشطة المجتمعية وليكون حاضنة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها وإدماجها بسوق العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (7)

الملك يهاتف بن سلمان للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

2ffaee54-37b1-45ed-8839-fb08a66f51b5_16x9_1200x676

الصفدي: نصر على وقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى

280752000_387860546716714_2324023812565488193_n-1-1646x1157

الملك يحذر من تكرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية

6157280d66868

ولي العهد يعزّي بوفاة الشيخ خليفة

original_main_image627e87799f3de

الشوابكة نقيبا للجيولوجيين

280057_51_1598777469

320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي

أخبار متعلقة
vvvvvvvvvvvv

بلدية عجلون تباشر تنفيذ مشاريع خدمية

مدينة_عجلون

عجلون: جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية

278487402_325765866319666_2361649052599756071_n

رمضانيات عجلون تواصل فعالياتها وسط حضور متميز

دف

كريشان يدعو مجالس المحافظات لعقد أولى الجلسات الأحد

main_image625ea8b15ff42

الطاقة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال لتركيب 40 ألف وحدة إنارة

Untitled-1-652

تشغيل مستشفى الإيمان بالكامل قبل نهاية 2022