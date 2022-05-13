بحث مجالات التشاركية بين بلدية عجلون والمبادرة النسوية الأورومتوسطية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول خلال استقباله وفداً من مشروع مدد 2 (المبادرة النسوية الأورومتوسطية) آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

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وأكد الزغول خلال اللقاء، بحضور مديرة وحدة التنمية المهندسة ألفت الصمادي أهمية تعزيز التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة والمراكز المعنية بتشغيل الفتيات كمركز تطوير الأعمال الذي يسعى إلى خلق مشروعات تنموية من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.



وأشار الزغول إلى ضرورة التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة لتمكين المرأة بهدف تدريب عدد من سيدات المجتمع المحلي لتطوير وصقل مهارات المتدربات الأمر الذي من شأنه تحفيزهن لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، داعياَ الجهات الداعمة إلى تقديم منح لإقامة مشاريع تنموية تساهم بتحسين دخل الأسر بعد تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.



وقال مدير مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، إن المركز يسعى لتعزيز مفهوم الريادة والابداع بهدف إيجاد مشروعات تنموية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة المسح الميداني لدراسة احتياجات المجتمعات المحلية والذي يأتي ضمن الخطة الشمولية لتنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة.



وبين حجازي، أن المركز يقدم سلسلة خدمات تمكِّن الفتيات من إقامة وإنشاء مشاريع تنموية إنتاجية في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم دعم لتأسيس هذه المشروعات من خلال التعاون البناء بين جميع الجهات الداعمة للحد من مشاكل الفقر والبطالة خاصة في المناطق التي تصنف بجيوب فقر من خلال دعم ثقافة التشغيل الذاتي.



بدورها، قالت ممثلة مشروع مدد 2 انصاف دعاس " اننا نسعى إلى تدريب 400 مشاركه من سيدات المجتمع المحلي في عجلون بهدف اكسابهن المعرفة والمهارات وتطوير الذات" مؤكدة ضرورة تأمين البلدية مبنى ليكون مقراً لتنفيذ الأنشطة المجتمعية وليكون حاضنة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها وإدماجها بسوق العمل.