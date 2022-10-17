بحث مشاركة آل البيت بالقمة العالمية للتسويق

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة آل البيت للتخطيط والتطوير والشؤون الفنية والمجتمعية والعلاقات الدولية الدكتور بسام محاسنة، والرئيس التنفيذي لمجموعة ساغو الدولية، الدكتور ضرار شهابات، مشاركة الجامعة في القمة العالمية للتسويق لعام 2022 .



وستشارك الجامعة بهذه القمة التي تقام هذا العام تحت شعار "تغيرات التسويق لمواجهة تحديات الاستدامة"، لما لها من أهمية في بناء القدرات العلمية والأكاديمية واكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال.

اضافة اعلان