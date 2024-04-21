الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يتوعد بزيادة الضغط العسكري على حماس

هرتسوغ: على أميركا الابتعاد عن التدخل بسياستنا الداخلية

شهيدة برصاص الاحتلال عند حاجز الحمرا العسكري

7 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات

الاحتلال ينفي علمه بأي عقوبات أميركية على نتساح يهودا

سلاح اسرائيلي حول جثث الشهداء لرماد ومطالب بتحقيق

الملك يعزي آل الدجاني وآل هنطش

غانتس: السنوار هو المفتاح

اليونيسيف: استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في طولكرم

بحث وضع أطر للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية

الأحد، 21-04-2024 06:06 م

بحث وضع أطر للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية

1713711764201


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، تطلعات الوزارة والأمانة، في وضع أطر لتطوير ملف التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية.

اضافة اعلان


وبين الحنيفات، أن الوزارة تعمل على استقطاب ودراسة الوسائل كافة التي تسهم في إيصال المنتجات الزراعية بالجودة والسعر المناسب للمستهلك، مع الحفاظ على هامش ربح معقول للمزارع، وتضييق الحلقات التسويقية، وتنظيم ومراقبة عملية البيع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202417172431617959103

الملك يعزي آل الدجاني وآل هنطش

وزارة التربية والتعليم

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

4202417101117947545248

فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

ae4aa008-189c-4beb-b737-f63b07535cc1

الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

2024_04_21_04_13_14

توقيف محاسب اختلس 93 ألفًا في إربد

nLPsk5dNra4Ho98HzG7WmHC4Z3QXY2lWIjyp7MKl

الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

أخبار متعلقة
42024915755364600548

تنقلات واسعة في امانة عمان - اسماء

000

حقيقة تقديم دعم مالي للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

1711893419627

وزير الزراعة يؤكد أهمية تطوير قطاع الأسماك

f525221f-92fe-4bdc-98f4-be5d46828d97

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

هدر

الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

6604126c351b8

وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات