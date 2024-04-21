بحث وضع أطر للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، تطلعات الوزارة والأمانة، في وضع أطر لتطوير ملف التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية.

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وبين الحنيفات، أن الوزارة تعمل على استقطاب ودراسة الوسائل كافة التي تسهم في إيصال المنتجات الزراعية بالجودة والسعر المناسب للمستهلك، مع الحفاظ على هامش ربح معقول للمزارع، وتضييق الحلقات التسويقية، وتنظيم ومراقبة عملية البيع.