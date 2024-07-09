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الثلاثاء، 09-07-2024 11:15 م

بحث ومناقشة المشاريع الخدمية في لواء بني كنانة

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة اللوائية في لواء بني كنانة برئاسة متصرف اللواء وائل طبيشات وبحضور رؤساء البلديات الـ 5، رئيس بلدية اليرموك، رئيس بلدية السرو، بلدية الكفارات، بلدية الشعلة وبلدية خالد بن الوليد، لبحث ومناقشة العديد من المشاريع الخدمية المهمة في لواء بني كنانة.

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وخلال اللقاء، أكد طبيشات أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعلى أهمية التعاون المشترك والتكاتف بين جميع البلديات والتنسيق فيما بينها للارتقاء بشكل أكبر بواقع الخدمات المقدمة من البلدية للمواطن وعلى مستوى جميع مناطق اللواء.


وطالب رئيس بلدية اليرموك محمد الغزالي الزعبي بضرورة تصحيح مسار طريق غزال وبخاصة في بعض الأجزاء من الطريق وإعادة تأهيلها بالشكل المناسب، مشيرا الى أن هذه الطريق تربط بين بلدتي خرجا في لواء بني كنانة وبلدة الذنيبة في لواء الرمثا، وتربط لواء بني كنانة مع لواء الرمثا، مما يساعد في اختصار الوقت والمسافة بين اللواءين، كما سيعمل على خدمة المزارعين وتسهيل عملية تسويق محاصيلهم الزراعية المنوعة بكل سهولة ويسر.


وأكد الزعبي أهمية وجود دائرة للترخيص، مشيرا إلى أن قطعة الأرض المخصصة لذلك متوفرة ومستملكة لهذه الغاية، مما يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل إنشاء دائرة ترخيص خاصة باللواء.


وجرى في اللقاء مناقشة العديد من المشروعات الخدمية التي تقدمها البلديات، ومنها مطالب واحتياجات اللواء الرئيسية، والمصادقة على المعاملات التنظيمية، ومعاملات تراخيص الأبنية في معظم المناطق التابعة للواء.

 




 

 


 

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