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الأربعاء، 24-11-2021 07:48 م

بخيت: سلطة العقبة تعد مخططاً شمولياً جديداً لتكون مدينة ذكية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، إن السلطة تعد حاليا مخططاً شمولياً جديداً لمنطقة العقبة للأعوام 2022 - 2024 لتكون مدينة ذكية.

وأضاف خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، الورشة التي نظمها المنتدى "العربي للمدن الذكية" بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعنوان "التحول الى مدن ذكية الطريق الأفضل لتحسين جودة الحياة"، أن العقبة ستكون مدينة ذكية لتسهم في حل مشاكل كثيرة وتقليل الزمن والجهد وزيادة مداخيل الاقتصاد الوطني من أجل أن تعود بالفائدة والرفاه على الوطن وأبنائه.

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