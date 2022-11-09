بدء أعمال إنشاء مدرسة النهضة في الرمثا بكلفة 4 ملايين دينار

الوكيل الاخباري - زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، موقع أعمال إنشاء مدرسة النهضة الثانوية المختلطة في مدينة الرمثا، التي وصلت كلفة إنشائها 4 ملايين دينار.



وقالت السفيرة أثناء الاحتفال اليوم الأربعاء ببدء أعمال الإنشاء، إن هذه الشراكة مع بنك الإنماء الألماني والحكومة الأردنية، تأتي في إطار الجهود المشتركة لتوفير مدارس آمنة في الأردن، والتخفيف من عبء المدارس المستأجرة، ومواجهة الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، والتخلص من نظام الفترتين ، خاصة في مدينة الرمثا التي تشهد ذلك بسبب اللجوء السوري.

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