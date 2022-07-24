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الأحد، 24-07-2022 12:24 م

بدء أعمال استكمال مشروع أبراج السادس خلال أيام

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الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - من المقرر أن تبدأ أعمال التحديث على أرض الواقع في مشروع أبراج السادس الشهر الحالي، ليتم الانتهاء منه بعد 18 شهراً، وفقا لما اعلنه أمين عمان يوسف الشواربة.

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وقال الشواربة إن الامانة قررت استئناف العمل في المشروع من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31% من رأسمال الشركة المالكة للمشروع.


الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة قال لـ "الوكيل الإخباري" إن الامانة ملتزمة بخطتها حيال المشروع وفقا لما أعلنت عنه سابقا.


وبيّن الرحامنة أن الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 -2026 وضحت آليات تنفيذ الأعمال، حيث سيتم ضخ قيمة مساهمة الأمانة المالية بشكل كامل وحصري لغايات استئناف أعمال البناء اللازمة لضمان استكمال المشروع.

 




 

 


 

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