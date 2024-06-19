بدء أعمال الدورة التدريبية لمسؤولي الإعلام والصحفيين العرب في بكين

الوكيل الإخباري - بدأت في العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية لمسؤولي الاعلام والصحفيين من الدول العربية، التي ينظمها معهد التدريب للهيئة الصينية العامة للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية بدعم من وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.

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وتشتمل الدورة التدريبية والتي تستمر على مدى أسبوعين على محاضرات وندوات عن الوضع الأساسي للإذاعة والتلفزيون في الصين، والتعاون الدولي والتبادل مع الدول العربية، ودور وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزيونية الصينية والعربية في بناء أعمال التواصل الدولي، والتحديث الصيني، وأهمية التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، وسياسات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، وسرد القصة الصينية للعالم العربي من خلال تعزيز بناء منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



ويشارك في الدورة التدريبية 23 مشاركا من المسؤولين الحكوميين والمتدربين من المؤسسات الإعلامية، وكبار المحررين والصحفيين والفنيين من اربع دول، وهي الأردن، إقليم كردستان، جيبوتي، جزر القمر والبحرين.