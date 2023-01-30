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الإثنين، 30-01-2023 03:16 م

بدء أعمال فصل طريق الخدمة الشرقي من طريق المطار

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الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، أعمال فصل طريق الخدمة الشرقي من طريق المطار بطول 4 كم من بداية الطريق بقرب جامعة البترا حتى نفق خريبة السوق ليصبح باتجاهين.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها نفذت أعمال الفصل من خلال خطوط الدهانات الوسطية ذات اللون الأصفر، وتركيب الأعمدة البلاستيكية والمقاطع الخرسانية مسبقة الصب في مناطق التقاطعات المرورية بالتوازي مع تركيب الإشارات الإرشادية والتحذيرية والمطبات النموذجية ضمن أعمال صيانة وتحسين طريق المطار.


وأضافت أنها ستنفذ إغلاقات جزئية محدودة لمناطق العمل (طريق الخدمة الشرقي) لتنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال أعمال الفصل المروري، داعية مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.


الوزارة تنفذ أعمال صيانة وتحسين على طريق المطار، وتشمل تنفيذ خلطات إسفلتية وعوامل سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة، وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيس بقرب محطة جمال بلازا، وكذلك عمل عبارات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع.

 




 

 


 

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