بدء أعمال مؤتمر الجامعات العربية نحو الريادة العالمية

الوكيل الاخباري - بدأت في العقبة اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر التربوي الدولي السنوي الخامس بعنوان "رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العالي/ الجامعات العربية نحو الريادة العالمية" الذي نظمته الجمعية الاردنية للعلوم التربوية والجامعة الأردنية.



ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت أولى جلساته في الجامعة الاردنية/ فرع العقبة، إلى تبادل الأفكار والآراء بين المشاركين من رؤساء الجامعات والباحثين والمتخصصين، لتحسين ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات العالمية، وتصحيح مسارات التعليم العالي العربي، وتوجيهه نحو الاتجاهات السليمة، والارتقاء به نحو مصاف الجامعات العالمية.

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