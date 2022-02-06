بدء أعمال معرض طلبة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - بدأت بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، أعمال المعرض السنوي لمشاريع طلبة كلية العمارة والتصميم من أقسام الكلية الثلاثة؛ العمارة، والتخطيط وتصميم المدن، والتصميم والتواصل البصري، من مختلف السنوات، إضافة لعرض نماذج لأعمال الطلبة من المساقات العلمية المختلفة.

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وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، خلال افتتاح المعرض إن هذه المشاريع تعكس مدى التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي في تقديم تصاميم إبداعية تتلاءم مع البيئة المحلية وتربط التطورات العلمية والتكنولوجية مع تاريخ وحضارة المنطقة، مؤكدًا الدعم المتواصل لطلبة كلية العمارة والتصميم في شتى المجالات من خلال المشاركة بورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات الخارجية والداخلية.



وجال السالم، يرافقه عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور حكمت حماد، على مشاريع تخرج الطلبة التي تعكس الأساليب المعمارية التصميمية والتخطيطية التي من شأنها أن ترتقي بتطوير المدينة الأردنية من الناحية التخطيطية والعمرانية والجمالية، وخاصة المدن السياحية والتي تعتبر من المدن التي تعكس مستوى الأردن التراثي والحضاري.



وتضمن المعرض الذي يستمر لـ 5 أيام عدداً من المشاريع وأعمال الطلبة التي جرى خلالها عرض استراتيجية الكلية في توجيه الطلبة نحو الإبداع والابتكار، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجالات العمارة وتخطيط وتصميم المدن والتصميم والتواصل البصرى وذلك من خلال التميز في تطبيق أحدث النظريات العلمية في مجالات التصميم المعماري المتكامل والتخطيط والتواصل البصرى، بما يحقق التميز والتنافسية مع باقي الجامعات المحلية والإقليمية والدولية، وتعليم الطالب المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع والحفاظ على الهوية العربية والحفاظ على البيئة من خلال اختيار مشروعات لخدمة تلك الأهداف.