بدء أعمال منتدى عمان الأمني بمشاركة ممثلي عدد من الدول

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ14 من منتدى عمان الأمني، بمشاركة واسعة من ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية.



ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى يومين التطورات الأمنية إقليميا ودوليا، وقضايا القدرات غير التقليدية بما في ذلك القدرات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية، إضافة إلى آفاق التسوية السلمية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للمناطق المحتلة، والدور الروسي الإيراني في منظمة السيكا الناشئة، وأطماع إسرائيل المائية في الشرق الأوسط.

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