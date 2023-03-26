بدء إجراء عمليات القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الإخباري

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- بدأت وزارة الصحة بتقديم خدمات القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي من خلال وحدة قسطرة القلب التي قامت باستحداثها في المستشفى.وأجرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي عمليات قسطرة قلبية مبرمجة في المستشفى تم خلالها زرع الشبكات القلبية لعدد من الحالات المرضية حيث غادرت هذه الحالات المستشفى.ووفرت الوزارة هذه الخدمة من خلال شراء خدمات الأطباء المتخصصين بالإضافة إلى كوادر وزارة الصحة الطبية والتمريضية التي تم تدريبها وتهيئتها مسبقا لهذه الغاية.وقال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة إنّ إدخال هذه الخدمة في المستشفى يُشكل علامة فارقة في تقديم الخدمة الطبية لتشخيص وعلاج مرضى احتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية التي تحتاج لإجراء التداخلات القلبية.وبين دولة أنه سيتم تشغيل وحدة القسطرة على مدار أيام الأسبوع، مؤكداً أن تشغيل هذه الخدمة جاء للتعامل مع حالات القسطرة المبرمجة والتي كان يتم تحويلها سابقا الى مستشفيات أخرى.وكان قد شهد مستشفى الزرقاء الحكومي خلال العام الماضي نهضة نوعية من خلال تحويله إلى مستشفى تعليمي نتيجة لاتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والجامعة الهاشمية بموجبها رفد المستشفى باختصاصات متعددة من الجامعة من اغلب التخصصات.كما تم افتتاح عيادات جديدة في المستشفى كعيادات الغدد الصماء والسكري، وأمراض الروماتيزم، وكلى الأطفال، وأمراض دم الأطفال، والجهاز الهضمي، وفحوصات الرئة، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى عيادات جراحة العظام والمفاصل، وجراحة المسالك البولية والكلى بالمنظار، وباطني جهاز هضمي.