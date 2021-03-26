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الجمعة، 26-03-2021 07:53 م

بعد مرور 11 إلى 13 أسبوعا

بدء إرسال مواعيد جديدة لتلقي الجرعة الثانية من أسترازينيكا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - بدأت عملية إعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" الواقي من فيروس كورونا المستجد، بعد قرار خلية أزمة كورونا الأربعاء تأجيل مواعيد الجرعة الثانية لمتلقي "أسترازينيكا" وجدولتها لتكون بعد مرور 11 أسبوعًا على الأقل.

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وتمّ ارسال رسائل بمواعيد جديدة للجرعة الثانية وصلت أفرادا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" وظهر أن 3 أشخاص عُدلت مواعيد جرعاتهم الثانية لتصبح بعد 12 أسبوعا من موعد الجرعة الأولى.


واعتمدت خلية الأزمة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تقارير صحية ودراسات أكدت أنه يفضل تلقي الجرعة الثانية بعد مرور 11 إلى 13 أسبوعا، للحصول على الفائدة المرجوة القصوى من اللقاح الواقي حسب الرأي العلمي للشركة الصانعة وجامعة أكسفورد.


وتشير التقارير إلى أن الجرعة الأولى تمنح حماية من الممكن أن تصل إلى نسبة 76%، وفي حال تلقي الجرعة الثانية قبل 6 أسابيع من الجرعة الأولى تنخفض نسبة الحماية إلى 54%.


وأضافت أنه في حال تلقي الجرعة بعد مرور 11 إلى 13 أسبوعا يمكن الحصول على نسبة حماية تصل إلى قرابة 82%.


ودعت خلية أزمة كورونا أيضًا، إلى ضرورة متابعة المعنيين بالاتصال مع ائتلاف كوفاكس للحصول على شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" قبل الدخول في الأسبوع 11 لأول شخص تلقى الجرعة الأولى.


ووصلت إلى الأردن، في 12 آذار/ مارس 2021، طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل 144 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca/SK Bioscience) الواقي من فيروس كورونا المستجد، ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

 

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