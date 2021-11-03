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الأربعاء، 03-11-2021 12:15 م

بدء إصدار تأشيرات العمرة برًّا

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق الاعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، حسام الحياري، أن السلطات السعودية أبلغت وزارة الأوقاف الأردنية بأنها بدأت بإصدار تأشيرات العمرة برّا للأردنيين.

وأضاف الحياري إن المعتمرين الراغبين بأداء مناسك العمرة يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرات عبر الطرق المعتادة والتوجه للعمرة برّا.

وقال إن الوزارة تلقت ردّا شفويا من السلطات السعودية بأنها بدأت بإصدار التأشيرات للمواطنين الأردنيين للذهاب إلى العمرة برا.

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