بدء إضراب كباتن التطبيقات والتاكسي الأصفر - صور وفيديو

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بدأ كباتن التطبيقات الذكية والتاكسي الأصفر، صباح اليوم الأربعاء, بتنفيذ إضراب عام عن العمل احتجاجاً على أسعار المحروقات.

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وقال المتحدث باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن أكثر من 800 سيارة تاكسي وتطبيقات شاركوا بالإضراب، منوها إلى أن مطالبهم واضحة وتركز على خفض المحروقات.



وكان قد أعلن سائقي الحافلات والشاحنات والآليات الثقيلة، وصهاريج المياه عن إضرابهم المفتوح.



وبدأ الإضراب يوم الأحد الماضي بعد أن أعلنته مركبات الشحن احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل.











