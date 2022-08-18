بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الاجتماع الأول لرؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، بحضور أمناء عامي الوزارات رؤساء الفرق القطاعية والبالغ عددها 22 فريقا.

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ويرتبط عمل هذه الفرق بأربع لجان وزارية تمثل محاور البرنامج الأربعة وهي؛ محور نوعية الحياة ومحور النمو والازدهار الاقتصادي ومحور تنمية الموارد البشرية والتشغيل ومحور المرافق والبنية التحتية.



وبين الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي من حيث اتباع نهج التشاركية مع الجهات المعنية كافة، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.