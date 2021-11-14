بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا الأحد

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الصحة، الأحد، إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق، حسب أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي.

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وقال البلبيسي، السبت، إنّ تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لأن المناعة بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.



وأضاف، أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.



ودعا البلبيسي، إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، لافتا إلى أن تلقي الجرعة الثالثة لا تحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.



يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أوصت الأسبوع الماضي بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضى 6 أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم.



وكانت الوزارة فتحت الباب في أيلول/ سبتمبر 2020، لتلقي الجرعة الثالثة لبعض الفئات ومنهم: الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، الكوادر الصحية، الفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.