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الأحد، 13-06-2021 08:15 ص

استعدادا للعودة الآمنة للمدارس

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين

لقاح


الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية الأزمة الأحد، إعطاء الجرعة الثانية من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، للمعلمين في القطاعين العام والخاص، استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل2022/2021.

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وقالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، في وقت سابق، إنّ الجرعة الثانية، ستبدأ الأحد 13 حزيران/ يونيو الحالي ولغاية 23 من الشهر ذاته.


وأضافت قبيلات، أن 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من أصل 160 ألفا من الكادر التعليمي والإداري في وزارة التربية، أي بنسبة 80%.
وأشارت، إلى أن الوزراة بدأت بتنفيذ خطة إعطاء اللقاح للعاملين في وزارة التربية في 4 أيار/مايو 2021.


وبينت قبيلات أنه "سيكون هناك برنامج تدريبي لتنفيذ خطة لسد الفاقد التعليمي في المباحث للدراسة الرئيسية الأساسية الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية".


ولفتت النظر إلى أن "هناك لجنة في الوزارة تسمى لجنة الاعتراف مسؤولة عن دراسة المعطيات وأسس قبول الطلبة الدارسين في الخارج وعن معادلة شهاداتهم".


وأوضحت أن إعداد دليل العودة في مراحله الأخيرة للتمكن من إرساله لوزارة الصحة لمراجعته وعرضه على لجنة الأوبئة.


ويتضمن "البروتوكول الصحي" برامج للدعم النفسي والاجتماعي للطلبة لإعادة تهيئتهم للعودة إلى البيئة المدرسية مجددا، وكذلك الخيارات المتوقعة لشكل العام الدراسي.

 

 


 




 

 


 

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