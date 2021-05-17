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الإثنين، 17-05-2021 09:39 ص

بدء إعطاء لقاح كورونا للمعلمين اليوم

التربية


الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين في محافظات المملكة.

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ويأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين التي أطلقتها في الرابع من الشهر الحالي وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و خلية إدارة الأزمة استعداداً للعودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/2021.


وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية الدكتور نجوى قبيلات، إن مديريات التربية والتعليم في المحافظات استكملت الاستعدادات اللازمة لبدء حملة التطعيم للمعلمين، والتي ستتم في مراكز مجهزة بمعدل مدرستين أو ثلاث مدارس في محافظات الوسط والشمال، ومراكز وزارة الصحة المعتمدة للتطعيم في محافظات الجنوب، ووفق برامج معدة ستعلن عنه مديريات التربية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


وبينت قبيلات، أن الوزارة تستهدف تطعيم 15 ألف معلم كل يوم من المعلمين في المحافظات المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم، داعية المعلمين ضرورة مراجعة المراكز المخصصة لتلقي المطعوم في الأوقات المحددة لهم، باستثناء الحوامل والمرضعات.


وأوضحت أن حملة التطعيم لمعلمي القطاع الخاص في المملكة، ستنطلق يوم الأربعاء المقبل في مدارس كينغستون الدولية في محافظة العاصمة، ومدرسة دار العلوم الخاصة في محافظة إربد، فيما تتواصل لتشمل معلمي القطاع في بقية المحافظات اعتبارا من الثلاثين من الشهر الحالي من خلال مراكز خاصة للتطعيم وبواقع مركز واحد لكل محافظة، ووفق برنامج سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.


 




 

 


 

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