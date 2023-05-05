بدء اجتماعات اللجنة الأردنية الأمريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة في دورتها التاسعة

الوكيل الاخباري - بدأت اجتماعات اللجنة الأردنية الأمريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة في دورتها التاسعة في ولاية واشنطن -الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مع الوفد الأردني الرسمي المشارك في اللجنة.

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وعرض مهيدات خلال مشاركته في اللجنة الدور الريادي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وتجربتها كجهة مرجعية تعنى بجودة وفعالية ومأمونية الدواء وجودة وسلامة الغذاء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وجهودها في العمل على تطوير الصناعة الدوائية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وبحث مهيدات خلال الاجتماعات سبل تبادل الخبرات في مجال إدارة الدواء لا سيما تسجيل وتسعير الأدوية بأسعار تفضيلية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تسجيل شركات الأدوية وتعزيز الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية ونقل التكنولوجيا.



إلى ذلك ناقش مهيدات سبل تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرقابة على الغذاء واللوائح والمعايير ذات العلاقة وبما يتواءم مع التوصيات الاقليمية الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال إدارة المخاطر وإجراءات التعامل مع الشهادات الإلكترونية ، إضافة إلى بحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد مهيدات على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة توطيدها في شتى المجالات، لافتا إلى أن المؤسسة والجهات المختصة من الجانب الأمريكي على تواصل دوري ومستمر لتنظيم الأعمال المشتركة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل الإجراءات والاستفادة من الخبرات.



وترأس الوفد الأردني المشارك في اللجنة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة دانا الزعبي وبعضوية السيدة وفاء جريس مندوبة عن الصناعة والتجارة ومندوب عن وزارة الزراعة.