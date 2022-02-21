بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية اليوم

الوكيل الإخباري - تعقد في القاهرة، الاثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

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وتبحث الاجتماعات، جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.



وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، قال إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي مجالات التعاون المشترك كافة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.

