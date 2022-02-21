الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 21-2-2022

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 164 ألفا و 392 إصابة

كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية اليوم

الجامعة الأردنية: بدء استقبال طلبات التفوق الرياضي الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

مجلس النواب ينظر اليوم في مقترح تعديل نظامه الداخلي

الإثنين، 21-02-2022 07:02 ص

بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية اليوم

خ


الوكيل الإخباري - تعقد في القاهرة، الاثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

اضافة اعلان


وتبحث الاجتماعات، جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%. 


وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، قال إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي مجالات التعاون المشترك كافة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1599 - Copy

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 164 ألفا و 392 إصابة

خضار

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الجامعة الارءنية

الجامعة الأردنية: بدء استقبال طلبات التفوق الرياضي الثلاثاء

s

ولي العهد يلتقي العدوان

220222011386758193673

الأردن يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري

2202215232357133151157

الزرقاء : حوارية حول دور المثقف بالانتخابات

أخبار متعلقة
w

سلطة العقبة تعتزم طرح عطاء لمتحف طائرات بجانب مطار الملك حسين الدولي

2

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء