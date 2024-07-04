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الخميس، 04-07-2024 04:15 م

بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

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الوكيل الاخباري - بدأ اليوم الخميس في العقبة اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن.

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وحضر الاجتماع الذي رعاه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عبر تقنية "زووم"، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وبمشاركة جهات حكومية وممولين دوليين ومانحين مهتمين بالهيدروجين الأخضر.

 

وقال الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي بعد نجاح الاجتماع الأول مع المستثمرين، المنعقد في آذار الماضي، والذي شهد مناقشات قيمة مع الشركاء لضمان تطوير هذه المشاريع في الأردن.

 

 

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