بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

الوكيل الإخباري - بدأ اليوم الخميس في العقبة اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن.

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وحضر الاجتماع الذي رعاه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عبر تقنية "زووم"، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وبمشاركة جهات حكومية وممولين دوليين ومانحين مهتمين بالهيدروجين الأخضر.



وقال الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي بعد نجاح الاجتماع الأول مع المستثمرين، المنعقد في آذار الماضي، والذي شهد مناقشات قيمة مع الشركاء لضمان تطوير هذه المشاريع في الأردن.



وأعرب الخرابشة عن تقديره لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتسهيلها زيارة المواقع المخصصة لإنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.



يشار إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات اللازمة لتطوير البنية التحتية لصناعة الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالتعاون مع استشاري دولي (شركة IFL)، الذي عرض مفاهيمه الأولية للمشروع خلال اللقاء.