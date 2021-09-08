بدء اجتماع وزراء الطاقة في الاردن ومصر وسوريا ولبنان

الوكيل الاخباري- بدأ في العاصمة عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان الذي يستضيفه الاردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن.

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ويضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور ريمون غجر.