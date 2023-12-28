بدء اختبارات تكميلية التوجيهي اليوم و24 ألف طالب يتقدم لمبحث التربية الإسلامية

الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الخميس امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة ويبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحان التربية الإسلامية في أول يوم 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.



وأضافت التربية أن عدد المتقدمين من الفرع الأدبي 11352، أما العلمي 9819، وفرع الشرعي 28 طالب والصناعي 980 ، الاقتصاد المنزلي 1208 ،الزراعي 808، الفندقي 220.

وكانت وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي.

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وبينت أنها سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك في ثاني أيام الامتحان 30/12/2023، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.



وسيتقدم للامتحان 81.614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

