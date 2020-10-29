بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية

الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الخميس ، حركة المسافرين القادميـــن إلى المملكة برّا ، عبر منافذ حدود المدورة بواقع 100 مسافر، وجسر الملك حسين بواقع 150 مسافرا، وجسر الشيخ حسين بواقع 100 مسافر، وفق مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي.

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وبين اللوزي - في وقت سابق-أن منفذ حدود العمري سيبقى مخصصا لنقل البضائع والشحن بنمطي النقل التبادلي باتجاه الأسواق الأردنية، والترانزيت باتجاه دول الجوار مع استقبال حالات استثنائية كأعضاء السلك الدبلوماسي والحالات الإنسانية.

وسيتم تأمين ، القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية بحافلات أو مركبات سفريات الخارجية تقلهم إلى منازلهم، وإمكانية دخولهم بسياراتهم بعد تعقيمها.



ومن جهتها ، ستعمل وزارة الداخلية على تزويد هيئة النقل، بكشوفات تتضمن أعداد المسافرين من الحالات الإنسانية وأسمائهم، والوقت المتوقع لوصولهم، بهدف تأمينهم بوسائط النقل على المنافذ الحدودية البرية.



وتعمل وزارة الأشغال على رفع جاهزية هذه المعابر بما يتوافق مع التدابير الصحية اللازمة في ظل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب وجود مختبرات لإجراء فحوصات (بي سي آر) للمسافرين.



وبين اللوزي ضرورة إجراء الراغبين بالقدوم إلى المملكة فحص (بي سي آر) قبل 5 أيام من موعد قدومهم، مع إجراء فحص ثان عند وصولهم المنافذ الحدودية البرية الثلاثة التي تبدأ استقبال المسافرين اعتبارا من اليوم الخميس بعد تقديمهم طلبات القدوم منذ الثلاثاء الماضي، على المنصة المخصصة للوصول عن طريق الحدود البرية www.visitjordan.gov.jo.

وسيغادر المسافرون ، المنافذ الحدودية ، بعد إجراء فحوصات (بي سي آر)، وسترسل نتائج فحوصاتهم إلى هواتفهم الخلوية، مع إخضاع أنفسهم لحجر منزلي وفق مصفوفة المخاطر الصادرة عن وزارة الصحـــة.



وتعتزم لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية ، إعادة النظر أسبوعيا بزيادة أعداد المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية وفق ما تقتضيه الحاجـــة.



وفعّلت الحكومة الثلاثاء، منصّة تسجيل الراغبين بالقدوم إلى المملـــكة عبر المنافذ الحدودية البرية.

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