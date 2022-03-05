بدء استقبال طلبات اعتماد مندوبي المرشحين للانتخابات

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 7 آذار 2022.

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وبحسب الهيئة فإنه يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشح:



أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون قد أتم 18 سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده، وأن لا يكون معتمدا كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى، ويجوز أن يكون لأكثر من مرشح مندوبا واحدا في حال وجود اتفاق بين المرشحين على ذلك.



ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين رقم (5) لسنة 2021 والصادرة استنادا لأحكام قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان فإنه يتوجب على المرشحين تقديم طلبا لاعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز قبل خمسة عشر يوما على الأقل من يوم الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به قائمة بأسماء وصور المندوبين، وصورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة.



ويتوجب على مندوبي المرشحين الالتزام بأحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وحمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة، وعدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها يوم الاقتراع.



بالإضافة الى التعاون مع مندوبي المرشحين الآخرين وعدم التعرض لهم، والالتزام بتعليمات رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز وعدم التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وعدم ممارسة أي نوع من الدعاية الانتخابية أو الاتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع، وعدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعيا.



يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد تاريخ 22 آذار الحالي موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.



