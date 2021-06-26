بدء استقبال طلبات الاشتراك بصندوق إسكان الصحفيين الأحد

الوكيل الإخباري -أعلن القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، عن بدء استقبال طلبات الاشتراك بصندوق الإسكان للصحفيين اعتبارا من يوم غد الأحد.



وكان مجلس نقابة الصحفيين أقر خلال اجتماعه الأربعاء الماضي الإجراءات التنفيذية لصندوق الإسكان استنادا لنظام الصندوق لسنة 2003. وتشمل الإجراءات التنفيذية لعمل الصندوق اعتماد نموذج تقديم طلبات الانتساب للصندوق من قبل الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة، والذي جرى إعداده استنادا لأحكام النظام.



كما قرر المجلس أن يكون قبض رسوم الانتساب والاشتراك في الصندوق من قبل القسم المالي في النقابة وإيداعه تحت بند "أمانات صندوق إسكان الصحفيين" مؤقتاً، إلى حين تشكيل لجنة من المشتركين بالصندوق لإدارته وفتح حساب بنكي في أحد البنوك واعتماد المفوضين بالتوقيع ونقل رصيد أمانات الصندوق إليه، اضافة إلى نشر إعلان في الصحف اليومية ومختلف وسائل الإعلام ومنصات النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بدء تقديم طلبات الانتساب للصندوق وإرسال رسائل نصية لأعضاء الهيئة العامة بذلك.



وتضمنت الإجراءات التنفيذية اطلاع الزميلات والزملاء على أحكام النظام والنصوص المالية الواردة فيه قبل تقديم طلب الانتساب، بعد نشر النظام على موقع النقابة الإلكتروني (www.jpa.jo) و صفحتها على فيسبوك.

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ودعا المجلس الزميلات والزملاء للاشتراك في الصندوق بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأشار الزميل البرماوي، إلى أهمية الاشتراك بالصندوق لخدمة الزملاء بهدف مساعدتهم على تأمين المساكن الملائمة، كما يعد وسيلة استثمارية للمشتركين ولصندوق النقابة من خلال شراء وتطوير الأراضي والعقارات ضمن منهجية متدرجة في العمل تبعا لوضع الصندوق المالي.



وبين أن الاشتراك بالصندوق اختياري، ولا تتحمل النقابة أية تبعات مالية، ولا يحظى بدعم مالي منها كبقية الصناديق، ولن يشكل أي أعباء مالية على النقابة، إذ يعتمد على اشتراكات الأعضاء والعوائد المالية التي ستتحقق من نشاطاته.



وأضاف، أنه وحسب الرأي القانوني للمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، فإن الاشتراك بالصندوق هو للزملاء والزميلات المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين، ولأن الاشتراك في الصندوق اختياري؛ فإن تأخر المشتركين عن تسديد التزاماتهم المالية "لصالح صندوق الإسكان" قبل الحادي والثلاثين من آذار من كل عام لا يرتب عليهم الانتقال إلى سجلات الصحفيين غير الممارسين.



