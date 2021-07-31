بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة خليفة التربوية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت منسقة جائزة خليفة التربوية في الأردن ميساء حماد، عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة خليفة للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بعد اطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجائزة تحت شعار "ميز نفسك".وأكدت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي، خلال اطلاقها فعاليات الدورة، أهمية هذه الدورة التي تتزامن مع اطلاق أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين المقبلة وما يمثله قطاع التعليم من احدى الركائز الأساسية في مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات.وأشارت إلى أن الجائزة تتضمن 9 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي مختلف مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، تشمل الشخصية التربوية الاعتبارية التي اسهمت في دعم مسيرة التعليم وتعزيز نهضته، والتعليم العام /فئة المعلم المبدع، والتعليم العالي /فئة الأستاذ الجامعي المتميز، والإبداع في تدريس اللغة العربية/ فئة الأستاذ الجامعي وفئة البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل والتأليف التربوي للطفل/ فئة الإبداعات التربوية، بالإضافة إلى المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة/فئات الأفراد، والمؤسسات، والطلاب.وبينت أن المشاركة في الجائزة في دورتها الخامسة عشرة ستكون الكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني (www.khaward.ae )، وذلك حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل، كما خصصت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية وحدة إلكترونية مستقلة للتواصل مع المرشحين عند تلقي طلباتهم والتفاعل الإلكتروني معهم، كما دعت إلى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة. ولفتت العفيفي إلى أن الأمانة العامة للجائزة تتولى إصدار الأعمال الفائزة في عدد من المجالات وعرضها على الموقع الإلكتروني للجائزة وكذلك ضمن أجنحة الجائزة المشاركة في معارض الكتب الدولية.وأشارت حماد إلى أن الأردن قد حظي بفوز المعلمة رويدة سالم سليمان أبو شوشة بتخصص الكيمياء من مدارس الحصاد التربوي والمعلم عامر خالد مرشد بني عبده بتخصص التربية المهنية من مدرسة الزبيرية الأساسية للبنين، بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة عن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.يشار إلى أن جائزة خليفة التربوية هي احدى المبادرات الوطنية الإماراتية الرائدة المطروحة داخل دولة الامارات العربية المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي، وتستهدف التربويين والمبدعين والمتميزين في مجال التعليم بشقيه العالي والعام، وأساتذة الجامعات الحكومية والخاصة والطلبة في جميع الدول العربية.