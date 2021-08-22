بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي بتربية البادية الشمالية الغربية

الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التقدم على حساب التعليم الإضافي اعتبارا من يوم غد الاثنين.

اضافة اعلان



وبينت المديرية في بيان صحفي أن اعتماد الطلب سيكون للناجحين في الامتحانات لعام 2018 وما بعدها، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص يوم غد الاثنين لاستقبال أوراق الطلبات لقضاء حوشا في مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة وقضاء الخالدية في مدرسة الخالدية الثانوية للبنات، في حين سيكون يوم الثلاثاء المقبل لاستقبال طلبات لواء القصبة في مدرسة منشية السلطة الثانوية للبنات وقضاء السرحان في مدرسة زملة الطرقي الاساسية للبنات.