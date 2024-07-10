بدء استقبال طلبات الدراسة في المعهد القضائي الأحد

الوكيل الاخباري-

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أعلن المعهد القضائي الأردني، الأربعاء، بدء استقبال طلبات التسجيل إلكترونيا للراغبين بالدراسة في المعهد للعام الدراسي 2024/2025 اعتبارا من صباح الأحد المقبل ولغاية 31 من تموز الحالي عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد القضائي.وقال المعهد في بيان، إن مقدم الطلب عليه أن يختار رابط مسابقة القبول من قائمة دبلوم المعهد القضائي، أو من خلال الرابط المباشر لاستقبال طلبات المسابقة لكل من تتوافر فيه الشروط المحددة لذلك.وبحسب البيان فإن شروط التقدم هي أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يزيد عمره على 35 عاما في تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول، وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، وأن يكون غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.ولفت إلى أن على المتقدم أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن 70%، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية: أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه، وأن يكون محاميا أستاذا أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل مدة 3 سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراه في القانون.وأن يكون المتقدم من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول، وألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في 3 مسابقات قبول في المعهد.وأوضح المعهد أن الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب هي، صورة عن كشف العلامات موضحا به المعدل المئوي وفرع الثانوية العامة، وصورة عن الشهادة الجامعية -مصدقة التخرج- وشهادة خبـرة من وزارة العدل تبين الفئة وعدد سنوات الخبـرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في القانون -خاصة بفئة موظفي وزارة العدل- وشهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها لآخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة -خاصة بفئة الأوائل الجامعات، وشهادة لمن يهمه الأمر من نقابة المحامين تثبت أنه محامي أستاذ - خاصة بفئة المحامين- وشهادة عدم محكومية حديثة -تاريخ إصدارها خلال فترة تقديم الطلبات.